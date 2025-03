Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Tötungsdelikt in Esslingen am 24.02.2025 in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemeldung vom 25.02.2025, 13.42 Uhr

Esslingen (ES):

Der 72-Jährige aus Esslingen, der im dringenden Verdacht steht, am 24.02.2025 seine Ehefrau getötet zu haben, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatten am Montag, 24.02.2025, Familienangehörige der Polizei Streitigkeiten sowie eine Bedrohungssituation zwischen den Eltern in deren Esslinger Wohnung gemeldet. Einsatzkräfte hatten daraufhin die Frau tot und ihren Ehemann mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Wohnung vorgefunden. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr.

Der 72-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits im Laufe des Freitags (28.02.2025) der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt, die gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde am Montag, 03.03.2025, in ein Justizvollzugskrankenhaus verbracht. Bis dahin war er in einer Klinik stationär behandelt worden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zum Tatmotiv und zum genauen Ablauf des Geschehens dauern weiter an. (gj)

