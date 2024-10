Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Hund eines Schäfers beißt zu

Eine Herdenschutz-Hündin tötet am Freitagabend einen Rüden und verletzt zwei Spaziergänger

Ulm (ots)

Einen Schock erlitt am Freitagabend gegen 19 Uhr eine 59jährige Spaziergängerin mit ihrem Hund in Ertingen. Beim abendlichen Spaziergang durch den Ort entwich eine Herdenschutz-/Schäfer-Hündin aus ihrem Gehege eines benachbarten Grundstücks und attackiert die vorbeilaufende Spaziergängerin und ihren Hund grundlos. Der Pumi-Rüde der Spaziergängerin wurde von der angreifenden Owtscharka-Hündin getötet. Die Hundehalterin des Rüden wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach dem Beißvorfall begab sich die aggressive Hündin selbstständig zurück in ihr Gehege. Wenige Minuten nach dem tragischen Ereignis wurde eine weitere Gruppe Spaziergänger auf gleiche Art und Weise von der Hündin angegriffen. Hierbei biss die, wieder aus dem Gehege kommende, Hündin einer 35jährigen Frau in den Oberschenkel. Die Wunde musste anschließend in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der Halter der bissigen Owtscharka-Hündin, ein nebenberuflicher Schäfer welcher diese als Nutzhund hält, war zum Zeitpunkt der beiden Angriffe nicht Zuhause. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Riedlingen aufgenommen. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Halterin des getöteten Pumi-Rüden kann zusätzlich eine Zivilklage einleiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Feucht/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2044352/2044726)

