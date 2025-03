Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Dieselspur

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Akku in Brand geraten

Zum Brand in einem Wohnhaus im Höhnrißweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend nach Rietheim ausgerückt. Kurz vor 19 Uhr war die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem die Bewohner beim Heimkommen starken Rauch im Inneren des Hauses bemerkt hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Akku eines zum Laden eingesteckten Hoverboards wohl infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf den Fußboden über. Die Feuerwehr, die mit 25 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden am Hoverboard, dem Fußboden und dem von Rauchgasniederschlag betroffenen Wohnhaus wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Eine Hausbewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb unverletzt. (rd)

Neuhausen (ES): Feuerwehreinsatz

Rauch in der Küche eines Einfamilienhauses hat am Mittwochmittag in der Moltkestraße für Aufregung gesorgt. Gegen 13 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Wasser aus einem überkochenden Topf war offenbar zwischen das Kochfeld und den Backofen in die Elektrik des Herdes gelaufen und hatte dort einen Kurzschluss verursacht, der zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten die Bewohner wieder zurück ins Haus. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahre Rettungsdienst und der Notarzt nicht eingesetzt werden mussten. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber auf den Herd beschränken. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter verunglückt

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag hat sich ein Mann auf dem Messegelände in Echterdingen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 51-Jähriger stieg gegen elf Uhr auf die Ladefläche eines Lkw, um die dort transportierte Ladung zu überprüfen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er hierbei von dem Fahrzeug zu Boden und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Unfall am Mittwochabend auf dem Messegelände am Flughafen Stuttgart erlitten. Ersten Ermittlungen nach fuhr ein 71-Jähriger kurz vor 18.30 Uhr mit einem Gabelstapler im Bereich der Ladezone der Halle 8 rückwärts. Hierbei übersah er eine 28 Jahre alte Frau und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die Verletzte musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Esslinger Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Denkendorf (ES): Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Zwei Frauen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochmorgen in Denkendorf verletzt worden. Eine 23-Jährige war kurz vor acht Uhr mit einem Dacia auf der Albstraße unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr die Frau ersten Ermittlungen nach nicht weit genug rechts, so dass es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW einer 54 Jahre alten Frau kam. Sie fuhr in diesem Moment an geparkten Pkw vorbei. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrerinnen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Bempflingen (ES): Unfall mit Tretroller

Bei einem Unfall mit einem Tretroller ist ein 55-Jähriger am späten Mittwochabend in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann gegen 23.45 Uhr mit seinem Gefährt alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei. Zeugen verständigten zunächst für den sichtlich Verletzten den Rettungsdienst, der jedoch mit seinem Zweirad davonfuhr. Kurze Zeit später konnte er dann von einer Polizeistreife angetroffen werden. Die Beamten stellten bei dem 55-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille. Der Mann wurde anschließend zur Behandlung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Mössingen (TÜ): Kilometerlange Dieselspur durch Omnibus

Ein Linienbus hat am Mittwochabend eine Dieselspur durch verschiedene Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen gezogen. Verkehrsteilnehmer entdeckten kurz vor 21 Uhr auf mehreren Straßen im Stadtgebiet von Mössingen den Kraftstoff und alarmierten die Einsatzkräfte. Das Verursacherfahrzeug, ein Linienbus sowie der 51 Jahre alte Lenker konnten schließlich in Ofterdingen angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte das Fahrzeug aufgrund eines Defekts den Kraftstoff auf der Fahrtstrecke von Mössingen, Gomaringen, Dußlingen bis nach Ofterdingen verloren. Die jeweils zuständigen Feuerwehren säuberten die Fahrbahn. Der Bus wurde abgeschleppt. (gj)

Meßstetten (ZAK): Unfall mit drei Verletzten

Ein fatales Wendemanöver hat am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der L 433 bei Meßstetten geführt. Eine 57-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem VW up! auf der Landstraße in Richtung Ebingen unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle wollte die Frau wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel Corsa eines 19-Jährigen, der in Richtung Meßstetten unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam das Fahrzeug der Unfallverursacherin von der Straße ab und blieb im angrenzenden Graben stehen. Neben der VW-Lenkerin und dem Opelfahrer wurde auch ein 18 Jahre alter Beifahrer in dem Corsa ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die beiden jungen Männer wurden von Angehörigen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 14.000 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Truchtelfingen erlitten. Eine 48-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr mit einem VW Touran die Konrad-Adenauer-Straße vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Tailfingen. Im Bereich des Friedhofs kam sie in der dortigen Linkskurve vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß die Frau mit ihrem Wagen gegen einen Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger, auf den gerade ein Pkw aufgeladen wurde, nach vorne geschoben und erfasste dabei einen 21 Jahre alten Mann. Dieser wurde hierbei ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin fuhr nach der ersten Kollision einige Meter weiter und prallte gegen einen weiteren Anhänger, der dadurch gegen eine Straßenlaterne und einen Baum stieß. Da bei der Fahrerin eine Alkoholfahne festgestellt werden konnte, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Auto der Verursacherin musste abgeschleppt werden. (ms)

Schömberg (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Ein schwer verletzter Biker musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der L 435 mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 29-Jährige war mit einem dreirädrigen Leichtkraftrad kurz vor 15 Uhr auf der Landstraße von Deilingen herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve scherte der Mann zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz EQV einer 39 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß blieb eines der beiden Vorderräder des Leichtkraftrads in dem Mercedes stecken, so dass der Unfallverursacher auf zwei Rädern noch etwa 130 Meter weiterfuhr. Dann kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 29-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Die Frau und ein zehn Jahre altes Kind in ihrem Wagen waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Der Rettungsdienst war neben dem Hubschrauber mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen im Einsatz. Kurz vor 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden. (ms)

