POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Geschäft

Ein 17-Jähriger soll für einen Einbruch am Freitag verantwortlich gewesen sein.

Gegen 3.30 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf. Der Zeuge hörte klirrende Scheiben und eine Alarmanlage in der Poststraße. Aus einem Geschäft sah er eine Person flüchten. Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifen an und fahndete nach dem Einbrecher. Nach kurzer Fahndung stellte sich ein 17-Jähriger in der Nähe des Tatortes und teilte mit, dass er für den Einbruch verantwortlich wäre. An dem Geschäft selber war die Eingangstüre mit einem Pflasterstein eingeworfen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts enwendet. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

