Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag verursachte eine Seniorin in Heidenheim einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Um 13.15 war eine 52-jährige Toyota-Fahrerin in der Hossenriedstraße unterwegs. An der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße wollte sie links abbiegen. Da ihr ein Auto entgegenkam, musste sie abbremsen. Die nachfolgende 89-jährige Fahrerin erkannte die Situation wohl zu spät. Mit ihrem Mercedes prallte sie in das Heck des Toyota. Durch den Auffahrunfall erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 5.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

++++2409676 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell