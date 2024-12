Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Unfall in Baustelle

Am Donnerstag stieß ein Autofahrer auf der A7 bei Heidenheim in die Absperrung einer Baustelle.

Um 19.15 Uhr fuhr ein 69-Jähriger in einem Fiat auf der A7 von Heidenheim in Richtung Ulm. Auf der Höhe von Oggenhausen kam er in einer Baustelle nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte er mit der Absperrung einer Baustelle. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug auf der rechten Seite erheblich beschädigt. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

