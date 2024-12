Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Müllwagen fängt Feuer

Am Mittwoch brannte in Bad Ditzenbach die Ladung in einem Müllfahrzeug.

Wie die Polizei mitteilt, war der Laster gegen 12.40 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Der 53-jährige Fahrer des Müllfahrzeuges hatte bereits Müll eingesammelt. Der Fahrer wurde von Zeugen auf den Qualm im Laderaum aufmerksam gemacht. Noch auf der Straße kippte er rund zehn Kubikmeter Müll ab, um ein Übergreifen der Flammen auf den Lkw zu verhindern. Die Feuerwehr aus Bad Ditzenbach rückte mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an und löschte den brennenden Müllberg. Der konnte wenig später vom Bauhof und Entsorgungsunternehmen wieder aufgeladen und fachmännisch entsorgt werden. Warum die Ladung in Brand geraten war, ist bislang noch unklar. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

