Am Mittwoch erlitt eine Radlerin bei einem Unfall in Tannheim leichte Verletzungen.

Gegen 5.40 Uhr bog eine 29-Jährige, von Tannheim kommend, nach rechts in die Memminger Straße ab. Dabei übersah die VW-Fahrerin wohl einen Radler. Der 47-Jährige kam von links aus Richtung Berkheim und versuchte noch auszuweichen. Das Auto streifte den Radfahrer mit dem hinteren linken Kotflügel. Der 47-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf rund 500 Euro, den am Fahrrad auf ca. 50 Euro.

