POL-UL: (UL) Blaubeuren - Bus streift Lkw

Am Mittwoch kollidierten bei Blaubeuren zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr miteinander.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr war eine 51-jährige Busfahrerin auf der L 241 von Blaubeuren in Richtung Ringingen unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen Gerhausen und Beiningen kam ihr ein 63-Jähriger mit einem Lkw entgegen. Da die Busfahrerin wohl nicht weit genug rechts fuhr, streifte sie mit dem Außenspiegel den entgegenkommenden Lkw Peugeot Boxer. Durch umherfliegende Fahrzeugteile entstand auch Sachschaden am Auto einer 23-Jährigen. Die fuhr zur Unfallzeit mit ihrem Mercedes hinter dem Linienbus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Durch die Kollison entstand am Linienbus ein Schaden von etwa 5.000 Euro und am Peugeot Boxer von 4.000 Euro. Der Schaden an der Front und Fahrerseite des Mercedes wird auf 3.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit.

