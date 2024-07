Polizei Düren

POL-DN: Kollision mit Notarztwagen - 32-Jährige leicht verletzt

Jülich (ots)

Auf der K15 zwischen Koslar und Broich kam es am Samstag (29.06.2024) zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-Jährige war beim Abbiegen mit einem Notarztwagen kollidiert.

Die 32-Jährige aus Linnich befuhr um 10:55 Uhr die K15 von Broich kommend in Fahrtrichtung Koslar. Zur selben Zeit befuhr ein Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn die K15 in dieselbe Richtung. Er überholte die 32-Jährige als diese nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Pkw der Unfallverursacherin wurde in einen Graben geschleudert. Die Frau aus Linnich gab an, dass sie den herannahenden Notarztwagen nicht wahrgenommen hatte. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des Notarztfahrzeugs blieben unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell