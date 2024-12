Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Polizei kontrolliert den Schwerlastverkehr Zahlreiche Laster beanstandete die Polizei am Donnerstag an der A8 bei Gruibingen.

Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr hatte die Polizei auf der Tank und Rastanlage Gruibingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Neben den erfahrenen Kontrollbeamten war eine Lehrgangsklasse der Hochschule der Polizei aus Böblingen angereist. Die etwa Teilnehmer des Speziallehrgangs für angehende Verkehrspolizisten hatten die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen unter fachkundiger Anleitung in der Praxis umzusetzen. Insgesamt wurden 20 Laster genauer unter die Lupe genommen. Davon mussten von der Polizei 12 Laster beanstandet werden. Ein Teil der Verstöße war nicht so gravierend und die Fahrer kamen mit mündlichen Verwarnungen und der Aufforderung, den Mangel umgehend zu beheben, davon. Bei anderen Lastern stellte die Polizei teils gravierende Mängel fest und die Lasterfahrer mussten Sicherheitsleistungen an Ort und Stelle bezahlen. Bei einem polnischen Sattelzug war die Ladung nicht gesichert. Die Sicherungsgurte befanden sich in einem so schlechten Zustand, dass die Ladung unkontrolliert auf dem Auflieger rutschte. Der Fahrer durfte seine Fahrt erst nach einer ausreichenden Sicherung die Fahrt fortsetzen. Bei einem türkischen Sattelzug war der Rahmen des Aufliegers gerissen. Nach der Begutachtung durch einen Sachverständigen, war die Fahrt beendet.

