Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Pflegedienstmitarbeiter bestehlen 93-jährige Frau

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 4. Dezember, ist eine 93-Jährige in ihrer Wohnung von einem Mann und einer Frau bestohlen worden. Das Duo hatte sich Zutritt verschafft, indem sie vorgaben Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein.

Bereits am Montag, 2. Dezember, klingelte der Beschuldigte bei der Seniorin. Als sie ihm die Tür öffnete, gab er sich als Mitarbeiter des Pflegedienstes aus, durch den die 93-Jährige tatsächlich betreut wird. Der Mann erfragte, ob bei der Seniorin in der Vergangenheit ordentlich geputzt worden sei und wollte dies kontrollieren. Zwei Tage später klingelte derselbe Mann gegen 13.30 Uhr erneut bei der 93-Jährigen. Diesmal begleitete ihn eine Frau, die sich ebenfalls als Pflegedienstmitarbeiterin ausgab und Gummihandschuhe trug. In der Annahme, dass die Frau nun bei ihr putzen wolle, gewährte die Seniorin dem Duo Eintritt.

Beide bewegten sich frei und unbeobachtet in der Wohnung. Nach Schilderung der Seniorin hätten sie sich besonders lange im Schlafzimmer aufgehalten. Dann verließen sie die Wohnung, während die Mitarbeiterin ankündigte, ein weiteres Putzgerät zu holen und dann wiederzukehren. Dies geschah nicht.

Später stellte die 93-Jährige fest, dass sowohl Bargeld als auch Schmuck fehlten.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann wird auf etwa 30 Jahre alt geschätzt, ist mittelgroß und schlank, hat blonde Haare und ein gepflegtes Äußeres. Er trug einen grauen Anzug. Die Frau ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, ist groß (größer als der Mann) und hat dunkle Haare. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell