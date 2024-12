Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

An der Karlstraße ist es am Dienstag, 3. Dezember, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Pkw gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer des Rollers flüchtete, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Gegen 15:40 Uhr am Dienstagnachmittag war eine 32-Jährige in ihrem Auto an der Karlstraße unterwegs. Sie kam aus Richtung der Straße Wetschewell und befand sich auf Höhe einer Tankstelle an der Ecke Titzer Straße, wo es zu einem verkehrsbedingten Rückstau kam. Gerade als sich dieser auflöste, sei ein entgegenkommender Motorroller gegen ihre Fahrzeugfront gestoßen, gab die Frau gegenüber der Polizei an.

Auf besagtem Motorroller saßen zwei Personen, die dunkel gekleidet waren und keine Helme trugen. Der Roller selbst ist schwarz-weiß lackiert. Die beiden entfernten sich auf dem Gefährt, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Hierbei fuhren sie über den Gehweg und entlang des Tankstellengeländes davon in Richtung Wetschewell.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise von Personen zu den unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell