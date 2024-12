Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtaschendieb gesucht - Täter greift gleich zweimal zu

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Innenstadt gleich zweimal zu einem Handtaschenraub.

Zunächst meldete sich gegen 15:15 Uhr eine Frau aus der Rudolf-Breitscheid-Straße. Nach ihrer Angabe war sie zusammen mit einer Bekannten unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten näherte und der 81-Jährigen die Tasche mit Gewalt aus den Händen riss. Der Täter machte sich aus dem Staub. Die Begleiterin rannte dem Mann noch kurz hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Aufmerksame Passanten bemerkten kurz darauf, wie der Langfinger die Handtasche in einen Mülleimer vor einer Filiale eines Sportwettanbieters in der Richard-Wagner-Straße warf und flüchtete.

Gegen 16 Uhr erreichte die Polizei einen Notruf aus der Straße "Ruhe Almend". Dort riss der Täter einer 37-Jährigen die Handtasche von der Schulter. Die Frau verfolgte den Mann noch bis zur Blumenstraße, verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Die Bestohlene klagte im Anschluss über leichte Schmerzen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern, um die gleiche Person handeln könnte und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Laut den Zeugen war der Mann zwischen 1,50 Meter und 1,70 Meter groß und schlank. Er hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze lockige Haare. Zur Tatzeit trug der Langfinger einen dunklen Kapuzenpullover und enge schwarze Jogginghosen. Bei der Tat in der Rudolf-Breitscheid-Straße hatte er zudem eine rot-orangene Jacke an. Wer war am Sonntagnachmittag in der Innenstadt unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu dem möglichen Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

