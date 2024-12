Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz - Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in einem Mehrfamilienhaus im östlichen Stadtgebiet riefen am Samstagmorgen die Polizei auf den Plan. Wie sich herausstellte, kam es zwischen einem 54-jährigen Mann und seiner 42-jährigen Partnerin zu Streit, da der Mann nicht schlafen konnte. Als die Personalien des Mannes während des Einsatzes notiert und routinemäßig überprüft wurden, stellte sich heraus, dass der 54-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in die JVA gebracht. |Hü

