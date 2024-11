Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein 41-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis am Freitagabend eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei, dass ein Mann in einem Schnellrestaurant in der Fruchthallstraße randaliere. Er soll einen Mitarbeiter geschlagen und in der Öffentlichkeit sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie durch den alkoholisierten 41-Jährigen beleidigt. Zudem entblößte er sich nun auch vor den Polizisten. Die Einsatzkräfte nahmen den psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam. Er wurde in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung. |hü

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell