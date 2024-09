Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaubenbrand in Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen zündete ein Kleinkind eine Tischdecke an. Diese fing Feuer und die Flammen griffen schnell um sich, sodass letztlich die gesamte Laube in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr rückte an und schaffte es durch ihr schnelle Eingreifen Schlimmeres zu verhindern. Neben der Gartenlaube wurden auch umliegende Pflanzen sowie das Fenster eines benachbarten Gartenhauses beschädigt. Die Schäden belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (SE)

