Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Polizei beim Tag der Sicherheit am 07.09.2024 in Elxleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 07.09.2024 findet in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Elxleben auf dem Gelände von Möbelhaus Kraft der "Tag der Sicherheit" statt. Neben der Feuerwehr, der Justiz, der Dekra, dem Technischen Hilfswerk sowie dem Deutschen Roten Kreuz, wird auch die Landespolizeiinspektion Erfurt vertreten sein.

Besucherinnen und Besucher haben an unserem Stand die Möglichkeit, die Arbeit der Polizei kennenzulernen, sich zum Thema Einbruchschutz zu informieren oder sich Tipps für eine Bewerbung bei der Thüringer Polizei zu holen. Auf unsere kleinen Gäste warten außerdem mehrere Fahrzeuge der Thüringer Polizei zum Bestaunen, Probesitzen und Anfassen sowie eine Bastelstrecke.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

