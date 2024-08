Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Geschäft - Anwohner unverletzt evakuiert

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

07.08.2024, 03.33 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brach in der Nacht zu Mittwoch ein Brand in einem Geschäft in der Poststraße in Wolfsburg aus. Anwohner des Gebäudes konnten unverletzt evakuiert werden.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Berufsfeuerwehr wegen eines Brandes in dem Geschäft und Restaurant in der Poststraße einen Feuerschein wahrgenommen hatte.

Vor Ort konnte zunächst durch die Rettungskräfte kein Brand festgestellt werden. Erst bei einer weiteren Inaugenscheinnahme schlugen den eingesetzten Kräften Flammen entgegen und das Geschäft stand in Vollbrand.

Daraufhin begann die Berufsfeuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten und einer zeitgleichen Evakuierung der über dem Geschäft wohnenden Mieter. Alle 7 Anwohner blieben unverletzt und wurden in den angeforderten Rettungswagen medizinisch versorgt.

Während der Löscharbeiten und der Rauchentwicklung wurden die Poststraße, Schlosserstraße und der Schachtweg gesperrt.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren aus der Stadtmiite, Fallersleben, Ehmen, Sülfeld, Mörse, Vorsfelde, Hehlingen und Heiligendorf

Es wurden Rundfunkdurchsagen veranlasst, dass Fenster geschlossen gehalten werden sollten.

Die Löscharbeiten waren gegen 06.40 Uhr beendet. Das Haus ist bis auf weiteres nicht nutz- und bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell