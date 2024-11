Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20 Fahrer zu schnell unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am Donnerstagvormittag auf der B270 im Bereich Gelterswoog festgestellt. Von 9 bis 12 Uhr nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 den Verkehr ins Visier, der in Fahrtrichtung Hohenecken unterwegs war. Von 162 gemessenen Fahrzeugen lagen 20 über dem Tempolimit von 70 km/h. Fünf davon müssen mit einer Anzeige rechnen, die anderen 15 kommen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon.

Am deutlichsten überschritten wurde die Höchstgeschwindigkeit von einem Fahrer, der mit 102 "Sachen" an der Kontrollstelle vorbeibrauste. Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog muss der Raser mit einer Strafe von 200 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen; zusätzlich besteht die Option auf ein einmonatiges Fahrverbot, falls der Fahrer schon öfter aufgefallen ist. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell