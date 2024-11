Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shopping auf die illegale Art

Kaiserslautern (ots)

Besonders "günstig" wollten zwei Mädchen aus dem Landkreis Kusel am Donnerstagnachmittag einkaufen. - Jetzt haben beide eine Anzeige wegen Ladendiebstahls am Hals.

Die beiden Jugendlichen fielen am Nachmittag in einem Modehaus in der Fackelstraße auf, weil sie mit weniger Kleidungsstücken aus der Umkleidekabine kamen, als sie mit hineingenommen hatten. Den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs war dieser "Schwund" nicht entgangen, weshalb er die beiden Mädchen ansprach. Wie sich herausstellte hatten beide jeweils neue Kleidungsstücke unter ihre eigenen gezogen und wollten sie auf diesem Weg aus dem Geschäft "schmuggeln".

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten räumte eine der Jugendlichen ein, auch den Pullover, den sie trug, zuvor schon in einer anderen Modeboutique gestohlen zu haben. Die Sachen wurden sichergestellt und die Erziehungsberechtigten der Mädchen verständigt. Neben den Strafanzeigen dürfte beiden Diebinnen ein Hausverbot in den betroffenen Geschäften sicher sein. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell