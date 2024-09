Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verfolgungsfahrt auf der B 256 zwischen Mendig und Kruft

Mendig/Kruft (ots)

Am Sonntag, 01.09.2024, um 20:25 Uhr, sollte an der Zufahrt zum Flugplatz Mendig ein silberner Pkw Audi A8 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz deutlicher Anhaltesignale fuhr der Pkw an dem einweisenden Polizeibeamten vorbei und versuchte sich über die B 256 in Fahrtrichtung Kruft der Kontrolle zu entziehen. Der Pkw fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überholte in rasanter Fahrweise mehrere Fahrzeuge, wodurch mindestens ein entgegenkommender Fahrzeugführer gefährdet wurde.

Der mit 7 Personen besetzte Pkw konnte zwischen Kruft und Plaidt angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zum Fahrverhalten machen kann oder durch den Pkw gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.

