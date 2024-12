Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit endet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit in einem Lokal in der Richard-Wagner-Straße endete am Sonntagabend für einen 36-jährigen Mann im Polizeigewahrsam. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit einer 26-jährigen Frau, die in einer Rangelei endete. Dabei soll der 36-Jährige der Frau ins Gesicht geschlagen und gespuckt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Da er den Platzverweis nicht befolgen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dort durfte er die Nacht verbringen. Auf ihn kommt ebenfalls ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell