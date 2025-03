Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Tödlicher Bahnunfall; Verkehrsunfälle; Betrug verhindert; Rauch in Wohnung; Altpapiertonne angezündet; Automat aufgebrochen; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): In Fahrschule eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Riedstraße in Würtingen ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Firmengebäude. Dort wurde eine weitere Zugangstür beschädigt und anschließend circa zehn spezielle Unterlagen für Fahrschul-Lern-Apps im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefonnummer 07381/9364-0. (gj)

Plochingen (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Donnerstagvormittag im Bahnhofsbereich in Plochingen ereignet. Ein 39-Jähriger hatte sich gegen zwölf Uhr vor einen aus Richtung Stuttgart fahrenden Zug begeben. Trotz einer noch durchgeführten Notbremsung wurde der Mann von dem Schienenfahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste für die Dauer von etwa zwei Stunden für einen Teil der Gleise eingestellt werden. (gj)

Esslingen (ES): Mit Leichtkraftrad auf Pkw aufgefahren

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der K1213 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw gekommen. Eine 17-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einer Aprilia auf der Kreisstraße in Richtung Neue Straße unterwegs. Dabei erkannte sie offenbar zu spät, dass die vorausfahrende 27-Jährige ihren Opel Adam verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Pkw auf. Der Rettungsdienst brachte die nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Zweiradfahrerin zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist eine Seniorin am Donnerstagnachmittag vor dem Verlust einer größeren Geldsumme bewahrt worden. Die Frau war ins Visier von Telefonbetrügern geraten, die sie mit der bekannten Masche des Schockanrufs um ihr Erspartes bringen wollten. Die Kriminellen behaupteten, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Inhaftierung sei die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Der Anrufer versetzte die Seniorin in Angst und Schrecken, sodass diese bei ihrer Bank vorsprach, um eine fünfstellige Summe abzuheben. Weil die Bankmitarbeiterin den Betrugsversuch erkannte, wurde den Betrügern kein Geld übergeben. Nun ermittelt die Polizei. (rd)

Lenningen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 61 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Gutenberger Steige erlitten. Der Mann war gegen 13.10 Uhr mit einem Nissan 370Z auf der B465 von Donnstetten herkommend abwärts in Richtung Gutenberg unterwegs. In einer scharfen Kurve geriet er wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 41-Jährigen. Der 61 Jahre alte Autofahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Fahrbahn mit einem Spezialgerät gereinigt werden. Hier war die Gutenberger Steige bis etwa 17 Uhr voll gesperrt. (rd)

Plochingen (ES): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B10 bei Plochingen gesorgt. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 14.40 Uhr mit einem Sattelzug die rechte Spur der Bundesstraße von Reichenbach herkommend in Richtung Stuttgart und wollte die B10 an der Anschlussstelle Plochingen verlassen. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford S-MAX eines 53-Jährigen, der rechts neben dem Sattelzug den Beschleunigungsstreifen aus Richtung B313 kommend befuhr. Infolge der Kollision brach der Ford nach links aus, fuhr über die Fahrbahnen hinweg und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Autofahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrer im Alter zwischen vier und 39 Jahren blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war bis etwa 16.10 Uhr nur eine der Fahrspuren in Richtung Stuttgart befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rd)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad gestürzt

Ein Senior ist am Donnerstagnachmittag am Ortseingang von Derendingen mit einem Pedelec gestürzt. Der 82-Jährige war auf einem Fahrradweg bei der Weinbergstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich des Ortseingangs wollte er nach derzeitigem Kenntnisstand anhalten und von seinem Zweirad steigen. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Tübingen (TÜ): Pizza vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders im Weidenweg hat am frühen Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz vor 5.30 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen akustischen Rauchmelder in einer Wohnung. Da auf Klopfen und Klingel nicht geöffnet wurde, musste die Zugangstür durch die Feuerwehr geöffnet werden. In der verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte rasch die Ursache des Alarms, bei der es sich um eine verbrannte Pizza im Backofen handelte. Der Wohnungsinhaber konnte schlafend aber glücklicherweise unverletzt angetroffen werden. Die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort gekommen war, entsorgte die verkohlte Pizza und belüftete die Räumlichkeiten. (gj)

Tübingen (TÜ): Mülltonne in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 56-Jährigen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht am Donnerstagabend in der Mühlstraße eine Altpapiertonne in Brand gesetzt zu haben. Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, die den Mann beobachtet hatten, wie er die Tonne in Brand steckte. Nach ersten Löschversuchen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche die Altpapiertonne vollends ablöschte. Der 56-Jährige konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten knapp 100 Euro überschaubar. Eine Gefahr für umstehende Wohngebäude bestand nicht. (jg)

Albstadt (ZAK): Kind mit Fahrrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Neunjähriger bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Goethestraße erlitten. Der Junge kam dort gegen 19.20 Uhr alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. (rd)

Balingen (ZAK): Fahrradfahrer gestürzt

Nach einem Sturz mit einem Fahrrad musste ein 42-Jähriger am Donnerstagabend eine Blutprobe abgeben. Zeugenangaben zufolge war der Radler gegen 18 Uhr von der Wilhelmstraße in die Straße Am Rappenturm eingebogen. Anschließend fuhr er mit dem Rad durch eine dortige Hecke und stürzte. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der Mann unter Alkohol- und Cannabiseinfluss stehen könnte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. (rd)

Bitz (ZAK): Bedienautomat an Waschanlage aufgebrochen

Der Bedienautomat an einer Selbstbedienungs-Waschanlage in der Sandgrubenstraße ist von Donnerstag auf Freitag zum Ziel eines Diebes geworden. Zwischen 19.30 Uhr und 6.25 Uhr brach der Unbekannte den Automaten gewaltsam auf und entwendete das wenige darin enthaltene Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden summiert sich dagegen auf rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Albstadt (ZAK): An der Bushaltestelle angegriffen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle vor einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße im Stadtteil Onstmettingen ereignet haben soll, der Polizei aber erst nachträglich angezeigt wurde, sucht der Polizeiposten Ebingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 28-Jähriger zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr an der Bushaltestelle aufgehalten, als er unvermittelt von einem Jugendlichen und einem Heranwachsenden so heftig mit Faustschlägen traktiert worden sein soll, dass er zu Boden ging. Dort sollen die beiden noch auf ihr Opfer eingetreten haben. Erst als ein älterer Mann eingegriffen habe, ließen die Angreifer von dem 28-Jährigen ab. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen, die sich gegen zwei 17 und 20 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige richten, aufgenommen. Hierzu wird auch insbesondere der als älterer Herr beschriebene Zeuge gesucht, der bei dem Vorfall eingegriffen haben soll. Polizeiposten Albstadt-Ebingen, Telefon 07431/935301-0. (cw)

