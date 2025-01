POL-MA: Mannheim: Kellerbrand - PM1

Mannheim (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 01:45 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Ladenburg in der Neckarhauser Straße in Mannheim-Friedrichsfeld, ein entgegenkommendes Fahrzeug auf, welches auf dem Gehweg anhielt. Ein Mitfahrer stieg aus und urinierte ungeniert gegen einen Begrenzungszaun des ...

mehr