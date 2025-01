Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diskothekenbesuch endet ihm Gewahrsam

Sinsheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.01.2025 wurde ein renitenter Gast durch Mitarbeiter einer Diskothek gemeldet, da er trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Nachdem die erste Funkwagenbesatzung vor Ort eingetroffen war, verhielt sich der Betroffen auch diesen gegenüber von Beginn an aggressiv. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte bei dem jungen Mann ein Schlagstock, welcher im Schuh versteckt war, aufgefunden werden. Trotz mehrfacher Aufforderung und dem Aussprechen eines Platzverweises entfernte sich der Mann nicht, weshalb er zunächst nur durch die Beamten aus dem Bereich weggeführt wurde. Dem uneinsichtigen Mann wurde mehrfach mitgeteilt, dass sich der Platzverweis auf das komplette Gelände des Clubs sowie die umliegenden Parkplätze erstreckt. Dies quittierte er, indem er die anwesenden Polizeibeamten beleidigte. Schließlich entfernte sich der Störer im Beisein eines Bekannten. Kurz darauf kehrte der Mann erneut zurück und konnte gesehen werden, wie dieser in Richtung der Diskothek ging und den Platzverweis offensichtlich nicht befolgen wollte. Als die Polizisten sich dem Mann erneut annehmen wollten, kam dieser nun selbstständig auf die Beamten zu, umkreisten den Streifenwagen und provozierte die Einsatzkräfte verbal. Da sich dieser weiterhin nicht zugänglich zeigte, musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen widersetzte er sich so, dass ihm vor der Fahrt in das Revier Handschließen angelegt werden mussten. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel.: 07261/690-0 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell