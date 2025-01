POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten mehrere Jugendliche gegen 23:43 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Freilichtbühne" in Mannheim-Gartenstadt eine Straßenbahn der RNV. Der Straßenbahnführer, der an der Haltestelle einen geplanten Haltestopp einlegte, konnte im Rückspiegel beobachten, wie eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen ...

