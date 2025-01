Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Jugendliche beschädigen Straßenbahn

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten mehrere Jugendliche gegen 23:43 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Freilichtbühne" in Mannheim-Gartenstadt eine Straßenbahn der RNV. Der Straßenbahnführer, der an der Haltestelle einen geplanten Haltestopp einlegte, konnte im Rückspiegel beobachten, wie eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen die Straßenbahn betreten wollte. Da eine der Personen einen großen Gegenstand in der Hand hielt, öffnete der Straßenbahnführer die Türen zunächst nicht. Daraufhin warf die Person den Gegenstand gegen eine Scheibe der Straßenbahn, worauf diese zu Bruch ging. Im Anschluss nahm einer der Jugendlichen den Gegenstand auf und alle flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Personen waren dunkel gekleidet. Eine nähere Beschreibung konnte nicht erlangt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell