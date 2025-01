Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen PKW und Pedelec fordert eine Verletzte

Heidelberg (ots)

Einen Schutzengel an Bord hatte ein 2-Jähriger, der in einem Anhänger hinter dem Pedelec seiner Mutter saß, als diese am Samstagabend gegen 20:22 Uhr die Kleingemünder Straße in Ziegelhausen ostwärts in Richtung der Ziegelhäuser Brücke befuhr. Der 86-jährige Fahrer eines Peugeot bog von der Ziegelhäuser Brücke kommend nach links in die Kleingemünder Straße ein. Hierbei schnitt er die Kurve so, dass er mit der Pedelec-Fahrerin kollidierte. Die 36-Jährige stürzte, verletzte sich und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Kind blieb unverletzt und konnte in die Obhut des Vaters gegeben werden. An PKW und Pedelec entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

