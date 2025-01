Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht. Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr führte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw durch die Rheinstraße in St. Leon-Rot. Auf Höhe des Anwesens 21 kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem ordnungsgemäß geparkten Suzuki eines 56-jährigen Anwohners und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Suzuki entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen und konnte in Erfahrung bringen, dass es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Citroen handelt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Rufnummer 06222 57090 beim genannten Polizeirevier oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Auch ein möglicherweise auffälliges Fahrverhalten des Citroen im Vor- bzw. Nachgang des Unfallgeschehens kann bei der Identifizierung des flüchtigen Unfallverursachers helfen.

