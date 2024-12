Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + U-Haft nach Einbruchsversuchen + Getränkemarkt überfallen - Zeugen gesucht! + Einbrecher überrascht + Durch Balkontür eingedrungen + Parfum aus Golf geklaut +

Friedberg (ots)

Friedberg: U-Haft nach Einbruchsversuchen

Zeugen meldeten der Polizei Dienstagnacht (10.12.2024) gegen 02:50 Uhr zwei Personen, die versuchen würden in eine Apotheke in der Friedberger Bismarckstraße einzubrechen. Die beiden Männer traten zunächst mehrfach gegen die Eingangstür. Danach warfen sie einen Blumentopf gegen die Glasscheibe der Tür. Die Scheibe wurde dabei erheblich beschädigt, hielt den Versuchen der beiden Täter aber weiterhin stand. Als die Zeugen die beiden Männer ansprachen, flüchteten diese. Streifen der Polizeistation Friedberg gelang es kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung zwei Personen festzunehmen, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 32 und 23 Jahren ohne festen Wohnsitz. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten bei einem der Männer unter anderem über 80 Gramm Haschisch. Es ergaben sich zudem Hinweise auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Beide Personen verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizeistation Friedberg. Am Morgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruchsversuch in eine Apotheke in der Saarstraße. Im Rahmen der Spurensuche konnten Hinweise gefunden werden, die auch hier den Tatverdacht auf die beiden Männer richteten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Dienstagnachmittag die Vorführung beim Amtsgericht in Friedberg. Gegen die beiden dringend Tatverdächtigen erließ der zuständige Richter Untersuchungshaftbefehle. Sie sitzen nun in hessischen Justizvollzugsanstalten ein.

Karben: Getränkemarkt überfallen - Zeugen gesucht!

Am Dienstagabend (10.12.2024) betrat kurz nach 19:20 Uhr ein Mann einen Getränkemarkt in der Industriestraße in Klein-Karben. Er nahm eine Getränkedose aus dem Regal und ging damit zur Kasse. An der Kasse zog der Unbekannte eine Pistole und bedrohte damit den Kassierer. Der Täter griff in die Kasse und entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Danach flüchtete er aus dem Markt und lief in Richtung Stadtmitte. Der Räuber wird als etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine grüne Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, weiße Schuhe und eine blaue Mütze. Den Mund hatte er bedeckt. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat oder die Flucht des Täters beobachtet? Wem ist die gesuchte Person am Dienstagabend in Karben aufgefallen? Wer kann Hinweise auf einen Mann geben, auf den die genannte Beschreibung zutrifft? Die Kripo Friedberg nimmt Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Florstadt: Einbrecher überrascht

Kurz nach 17:00 Uhr stiegen am Dienstag (10.12.2024) zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Ober-Florstadt ein. Die beiden Täter hatten sich gewaltsam von der Terrasse her über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft. Dort trafen sie allerdings auf einen Hausbewohner und traten den Rückzug an. Die Eindringlinge flüchteten über das angrenzende Feld in Richtung Hauptstraße. Sie wurden als circa 180 cm groß, schwarz gekleidet und mit dunklen Handschuhen beschrieben. Beide Männer hätten zudem Stirnlampen getragen. Einer der Einbrecher hatte eine Sonnenbrille auf und ein Werkzeug in der Hand. Zeugen, die Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft, gesehen haben oder denen ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden. Ob die Unbekannten bei ihrem Einbruch etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt.

Ranstadt: Durch Balkontür eingedrungen

Einbrecher drangen am Dienstag (10.12.2024) zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bellmuther Straße in Ranstadt ein. Sie öffneten dabei gewaltsam eine Balkontür und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet unter Tel.: 06031 6010 um Zeugenhinweise.

Bad Nauheim: Parfum aus Golf geklaut

In der Zeit zwischen Montag (09.12.2024), 18:00 Uhr und Dienstag (10.12.2024), 06:30 Uhr öffneten Diebe einen weißen VW Golf, der vor einer Garage in der Dürerstraße in Nieder-Mörlen geparkt war. Die Langfinger ließen unter anderem zwei Parfumflaschen und eine Getränkedose mitgehen. Unter Tel.: 06031 6010 bittet die Polizei in Friedberg um Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

