Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mit Mercedes die Böschung herunter + Einstieg durchs Fenster + Bargeld und Schmuck als Beute + Polizei fasst Diebe in Wertstoffhof + Zigaretten und Getränke gestohlen + Hund verscheucht Einbrecher +

Friedberg (ots)

Friedberg: Mit fremdem Mercedes die Böschung herunter - Zeugen gesucht!

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Chevrolet Captiva stahlen Langfinger im Zeitraum zwischen Sonntag (08.12.2024), 23:00 Uhr und Montag (09.12.2024), 05:30 Uhr einen Fahrzeugschlüssel für einen Mercedes E 200. Der Chevrolet parkte in einer Hofeinfahrt in der Heinrich-Busold-Straße in Friedberg. Mit dem gestohlenen Fahrzeugschlüssel öffneten die Unbekannten den schwarzen Mercedes, der auf der Straße in Höhe der Hausnummer 76 geparkt war, und fuhren mit diesem davon. Gegen 05:30 Uhr gerieten die beiden Insassen mit dem Mercedes auf der Gießener Straße in Richtung Kaiserstraße in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten dort gegen eine Straßenlaterne und ein Metallgitter. Danach fuhr das Auto wieder auf die Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes rollte eine Böschung hinunter und prallte gegen eine Mauer. Zwei Personen flüchteten aus dem Fahrzeug in Richtung Friedberger Innenstadt. Zeugen beschrieben sie als männlich und circa 160 cm groß. Der Fahrer habe einen hellen Teint gehabt und sei schlank gewesen. Er trug eine weiße Mütze, eine schwarze Jacke und dunkle Jeans. Der Beifahrer habe dunkle Haare gehabt und eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine helle Hose getragen. Außerdem sei der Beifahrer mit dem Namen "Marvin" gerufen worden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf über 16.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Diebstahl oder den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf die beiden Personen geben können, sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Butzbach: Einstieg durchs Fenster

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher am Sonntag (08.12.2024) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr in ein Wohnhaus "An der Prinzenmauer" in Butzbach ein. Sie durchwühlten im gesamten Haus Schränke und Schubladen. Die Täter fanden dabei Schmuckstücke, die sie mitgehen ließen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kripo zu wenden.

Bad Vilbel: Bargeld und Schmuck als Beute

Einbrecher beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag (06.12.2024), 14:00 Uhr und Sonntag (08.12.2024), 18:00 Uhr die Seiteneingangstür eines Einfamilienhauses in der Hainstraße in Massenheim. Sie durchsuchten Räume im Erd- und Obergeschoss und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Karben: Polizei fasst Diebe in Wertstoffhof

Zeugen meldeten der Stadtpolizei Karben am Samstagabend (07.12.2024) gegen 19:45 Uhr, dass sich Personen auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Max-Planck-Straße aufhalten würden. Mitarbeiter der Stadtpolizei erkannten mehrere Personen auf dem Gelände, die sich Zutritt zu Containern verschafft hatten, und verständigten die Polizeistation Bad Vilbel. Streifen aus Bad Vilbel und Friedberg nahmen insgesamt fünf Personen auf dem Gelände des Wertstoffhofes fest. Die Personen aus Butzbach und Münzenberg hatten zuvor den Grundstückszaun beschädigt und Elektroschrott außerhalb des Geländes zum Abtransport bereitgelegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation Bad Vilbel wurden die Personen am Abend wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen sie wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Friedberg: Zigaretten und Getränke gestohlen

Gegen 00:20 Uhr drangen Diebe am Sonntag (08.12.2024) gewaltsam in einen Supermarkt in der Friedberger Haagstraße ein. Abgesehen hatten sie es auf Zigaretten. Die beiden Täter, die neben Zigaretten auch noch Getränke mitgehen ließen, hielten sich nur wenige Minuten im Markt auf. Sie werden jeweils als circa 170 cm - 180 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Die Diebe trugen dunkle lange Jacken oder Mäntel und helle Jeans. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen Personen aufgefallen sind, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Karben: Hund verscheucht Einbrecher

Am späten Samstagnachmittag (07.12.2024) betrat eine unbekannte Person ein Grundstück in der Schloßstraße in Petterweil. Der Unbekannte begab sich kurz vor 17:40 Uhr auf die Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und warf mit einem dort liegenden Stein die Scheibe der Terrassentür ein. Der Hund der Hausbewohner meldete sich daraufhin, sodass der Täter von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Zeugenhinweise können an die Kriminalpolizei in Friedberg gegeben werden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Diebe im Basaltwerk

Im Zeitraum von Mittwoch (04.12.2024), 14:00 Uhr bis Freitag (06.12.2024), 12:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände des Basaltwerks in der Straße "Am Hammer" in Büdingen. Dort knackten sie Schlösser von Baucontainern und ließen mehrere Werkzeuge und Baugeräte mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Butzbach: Lkw-Anhänger gestohlen

In Butzbach entwendeten Diebe am Samstag (07.12.2024) in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 14:30 Uhr einen weißen Lkw-Anhänger des Herstellers "Schmitz Cargobull". Der Anhänger vom Typ "SCB*S3B" mit dem amtlichen Kennzeichen OF-SR 7655 war in der Straße "In der Alböhn" geparkt. Die Butzbacher Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl des Lkw-Anhängers beobachtet? Wem ist er nach Samstagmorgen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06033 70430 bei der Polizeistation Butzbach melden.

Karben: Kuga zerkratzt

Zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Freitag (06.12.2024) in der Industriestraße in Karben einen grauen Ford Kuga. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz der Hausnummer 2. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

Nidda: Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstag (05.12.2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Unfallflucht in Nidda. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße "Am Ruppelshof" aus Richtung B 457 kommend in Fahrtrichtung "Am Kisselberg". Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Hecke eines Grundstücks und prallte gegen einen auf einem Stellplatz parkenden grauen VW Golf Kombi. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Schaden am VW, der Hecke und der Grundstückseinfassung wird auf 10.500 EUR geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber zum Unfallverursacher können sich unter Tel.: 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell