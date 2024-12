Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Schmuck und Bargeld erbeutet + Dreirädriges Fahrrad gestohlen + Dieb leert Adventskalender +

Limeshain: Schmuck und Bargeld erbeutet

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 21:00 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (04.12.2024) in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße in Rommelhausen ein. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Karben: Dreirädriges Fahrrad gestohlen

Am Bahnhof in Karben knackten Fahrraddiebe am Mittwoch (04.12.2024) das Schloss eines behindertengerechten dreirädrigen Fahrrades. Sie entwendeten das rote Rad der Marke "Pfau-Tec" in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr. Das Fahrrad im Wert von 4.000 EUR war an den Fahrradständern am Bahnhof angeschlossen. Die Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des roten dreirädrigen Fahrrads geben? Unter der Rufnummer 06101 54600 nimmt die Polizei in Bad Vilbel Hinweise entgegen.

Bad Nauheim: Dieb leert Adventskalender

"An den Streuobstwiesen" in Bad Nauheim verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Dienstag (03.12.2024), 12:05 Uhr und Mittwoch (04.12.2024), 16:15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Dieb ließ Teile eines selbstgebastelten Adventskalenders mitgehen. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

