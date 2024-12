Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Terrassentür aufgebrochen + Einbrecher erbeuten Schmuck + Einbruchsversuch - Zeugen gesucht! + Durch Kellerfenster eingestiegen + Zusammenstoß mit Gegenverkehr + Drei Verletzte bei Unfall +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Terrassentür aufgebrochen

Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen Einbrecher am Samstag (30.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Windecker Straße in Bad Vilbel ein. Dabei beschädigten sie eine Terrassentür. Im Haus ließen sie Bargeld und Uhren mitgehen. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Einbrecher erbeuten Schmuck

In Butzbach verschafften sich am Samstag (30.11.2024) in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Auf der Gebäuderückseite des Wohnhauses in der Straße "Am Solmser Schloß" brachen sie eine Terrassentür auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht!

Ein Einbrecher versuchte am Sonntagnachmittag (01.12.2024) in ein Einfamilienhaus im Lupinenweg in Dortelweil einzusteigen. Der Täter beschädigte das Glas einer Seiteneingangstür, schaffte es aber nicht ins Haus einzudringen. Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr. Zeugen nahmen in diesem Zeitraum eine Person mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jeans in Tatortnähe wahr. Die Kapuze sei dabei über den Kopf gezogen gewesen. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Stuhl als Steighilfe

Am vergangenen Wochenende kam es in der Bergstraße in Karben zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte brachen ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stiegen in das Haus ein. Hierbei nutzten sie einen Stuhl im Außenbereich als Steighilfe. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (30.11.2024), 13:30 Uhr und Sonntag (01.12.2024), 20:55 Uhr. Unter der Rufnummer 06031 6010 nimmt die Kripo Friedberg Hinweise entgegen.

Butzbach: Bargeld, Schmuck und Parfum gestohlen

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Doppelhaushälfte in der Straße "An der Prinzenmauer" gewaltsam ein. Im Zeitraum von Freitag (29.11.2024) bis Sonntagabend (01.12.2024), 23:10 Uhr erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und Parfum. Die Friedberger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Durch Kellerfenster eingestiegen

Im Zeitraum von Sonntag (24.11.2024) 12:00 Uhr bis Sonntag (01.12.2024), 17:00 Uhr verschafften sich Einbrecher durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bad Vilbeler Martin-Luther-Straße. Sie stahlen eine Münzsammlung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Karben: Zusammenstoß mit Gegenverkehr, Fahrer alkoholisiert

Auf der B 3 bei Okarben kam es am Sonntagmittag (01.12.2024) gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug aus Okarben kommend in Fahrtrichtung Friedberg in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes C 180 eines 47-jährigen Mannes aus Wöllstadt. Der Mercedes-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 18.000 EUR geschätzt. Bei dem BMW-Fahrer stellten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Alkohol fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Bad Vilbel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-jährige entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Butzbach: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und über 30.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag (01.12.2024) auf der Ostumgehung bei Butzbach. Gegen 13:45 Uhr war eine 33-jährige Frau aus Butzbach mit ihrem Renault Zoe aus Richtung Nieder-Weisel kommend auf der Ostumgehung unterwegs. Im Kreuzungsbereich Ostumgehung / Werner-von-Siemens-Straße / Rudolph-Diesel-Straße übersah nach ersten Erkenntnissen ein 36-jähriger Autofahrer aus Butzbach, der mit seinem Kia Sorento aus der Werner-von-Siemens-Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr, den Renault. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 33-Jährige, ihre 32-jährige Beifahrerin und die 8-jährige Mitfahrerin im Kia leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Vilbel: Fünf Fahrräder geklaut

Fahrräder waren in Bad Vilbel am Mittwoch (27.11.2024) und Donnerstag (28.11.2024) jeweils das Ziel von Dieben. Auf dem Fahrradabstellplatz des Georg-Büchner-Gymnasiums stahlen die Fahrraddiebe zwei Mountainbikes und ein Gravelbike des Herstellers "Cube" sowie ein Mountainbike der Marke "Specialized" und eines der Marke "Canyon". Alle Fahrräder waren mit Schlössern gesichert. Die Diebstähle ereigneten sich jeweils in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:50 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

