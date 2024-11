Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Rohbau eingedrungen + Werkzeuge gestohlen + Heckscheibe eingeschlagen +

Friedberg

Ober-Mörlen: In Rohbau eingedrungen

Im Ulmenweg in Ober-Mörlen verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau. Sie erbeuteten zwei elektronische Raumentfeuchter. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag (25.11.2024), 16:00 Uhr und Dienstag (26.11.2024), 07:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Nauheim: Werkzeuge gestohlen

Zwischen 16:20 Uhr und 17:00 Uhr gelangten am Dienstag (26.11.2024) Langfinger in den Kellerraum einer Baustelle im Bad Nauheimer Sprudelhof. Dort ließen sie mehrere Werkzeuge des Herstellers "Hilti" im Gesamtwert von knapp 1.700 EUR mitgehen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Werkzeuge (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Mittwoch (27.11.2024) in der Zeit von 00:30 Uhr bis 06:50 Uhr in Friedberg die Heckscheibe eines blauen VW Bora ein. Das Auto parkte in der Fauerbacher Straße in Höhe der Hausnummer 33. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizeistation Friedberg zu melden.

