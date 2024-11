Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Terrassentür aufgebrochen + Schmuck und Bargeld gestohlen + Scheibe an Wohnmobil beschädigt + Audi kollidiert mit Caddy + Drei Verletzte bei Zusammenstoß +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Terrassentür aufgebrochen

In der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 19:10 Uhr drangen Einbrecher am Montag (25.11.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Bad Nauheim ein. Hierzu beschädigten sie eine Terrassentür. Im Haus durchwühlten die Täter mehrere Räume und ließen Schmuck und Handtaschen mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Nidda: Schmuck und Bargeld gestohlen

Während der Abwesenheit der Bewohner verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Ziegenloh" in Nidda. Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (20.11.2024), 08:30 Uhr bis Montag (25.11.2024), 17:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Münzenberg: Scheibe an Wohnmobil beschädigt

Der Besitzer eines Wohnmobils stellte sein Gefährt am Montag (25.11.2024) gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in Gambach an der Butzbacher Straße in der Nähe des Sportplatzes ab. Als er gegen 13:00 Uhr zu dem weißen Fahrzeug des Herstellers "Fiat" zurückkehrte, bemerkte er, dass die Scheibe der hinteren Zugangstür beschädigt war. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise unter Tel.: 06033 70430.

Friedberg: Audi kollidiert mit Caddy

Nach ersten Erkenntnissen geriet am Montagabend (25.11.2024) gegen 19:20 Uhr ein 25-jähriger Friedberger mit seinem Audi A3 im Mühlweg, als er in Richtung Usagasse unterwegs war, im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden VW Caddy eines 49-jährigen Mannes aus Friedberg zusammen. Beide Fahrer und die 49-jährige Beifahrerin im VW Caddy erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 EUR geschätzt.

Friedberg: Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Auf der B3 in Höhe Ockstadt kam es am Montagabend (25.11.2024) gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 74-jähriger Mann aus Wöllstadt fuhr mit seinem Mercedes B 220 auf der B3 aus Richtung Friedberg kommend in Fahrtrichtung Bad Nauheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Leon. Beide Fahrzeuge kamen im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Seats, ein 34-jähriger Wölfersheimer, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch der 74 Jahre alte Wöllstädter trug, ebenso wie seine 74-jährige Mitfahrerin, Verletzungen davon. Rettungswagen brachten beide ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf 42.500 EUR.

