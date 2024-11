Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbrüche + Spuren an Haustür + In Bäckerei eingedrungen + Drei Autos beschädigt + Scheibe eingeschlagen + Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer + Container aufgebrochen +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Schmuck gestohlen

Einbrecher drangen am Freitag (22.11.2024) zwischen 16:05 Uhr und 19:45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim ein. Hierbei beschädigten sie eine Terrassentür. Die Täter durchsuchten mehrere Räume der Wohnung und erbeuteten Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Altenstadt: Tresor entwendet

In der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr beschädigte ein Einbrecher am Freitagabend (22.11.2024) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Altenstadt und stieg so in das Haus ein. Dort fand der Unbekannte einen kleinen Tresor und ließ diesen mitgehen. Der Tatort liegt in der Straße "Beunde". Zeugen werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Über Balkon eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.11.2024), 18:00 Uhr und Samstag (23.11.2024), 19:00 Uhr kletterte ein Einbrecher auf den Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Odenwaldstraße in Bad Vilbel. Vom Balkon aus verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zur dortigen Wohnung. Bislang konnte das Fehlen von Bargeld und Schmuck festgestellt werden. Hinweisgeber können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei Friedberg wenden.

Butzbach: Gekipptes Fenster genutzt

Ein vermutlich gekipptes Fenster des Wintergartens eines Einfamilienhauses öffnete ein Einbrecher im Laufe des Samstags (23.11.2024) in Butzbach. Anschließend brach er im Wintergarten eine Tür auf und gelangte so in die Wohnräume. Dort stahl er 50 EUR aus einem Portemonnaie. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Weiseler Straße. Unter der Rufnummer 06031 6010 können Zeugen Kontakt mit der Kripo in Friedberg aufnehmen.

Butzbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher in der Moritz-Kuhl-Straße in Butzbach aus. Im Zeitraum zwischen Freitag (15.11.2024), 05:00 Uhr und Sonntag (24.11.2024), 14:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: Spuren an Haustür

Am Samstagmittag (23.11.2024) bemerkten Hauseigentümer in der Sudetenstraße in Petterweil Spuren eines Aufbruchsversuchs an der Haustür ihres Einfamilienhauses. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (15.11.2024) und Samstag (23.11.2024). Hinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Karben: In Bäckerei eingedrungen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Industriestraße in Klein-Karben ein. Die Täter erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Der Zeitraum der Tat kann auf Samstag (23.11.2024), 20:30 Uhr bis Montag (25.11.2024), 06:35 Uhr eingegrenzt werden. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt. Zeugen können unter der Rufnummer 06101 54600 Kontakt mit der Polizei aufnehmen.

Bad Nauheim: Drei Autos beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Restaurants am Bad Nauheimer Johannisberg zerstörten Vandalen am Freitagabend (22.11.2024) an drei geparkten Fahrzeugen Außenspiegel und zerkratzten diese. An einem schwarzen Volvo XC40, einem schwarzen Jeep Grand Cherokee und einem roten VW T-Roc entstand ein Gesamtschaden von 9.000 EUR. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:45 Uhr. Die Polizeistation Friedberg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Scheibe eingeschlagen

Bei einem blauen Skoda Superb schlug ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstag (21.11.2024), 19:00 Uhr und Freitag (22.11.2024), 07:00 Uhr eine Scheibe ein. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit im Friedberger Weg in Okarben in Höhe der Hausnummer 8. Gestohlen wurde nichts. Hinweise können an die Polizeistation Bad Vilbel gegeben werden (Tel.: 06101 54600).

Bad Vilbel: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer

Am Freitagvormittag (22.11.2024) kam es in Bad Vilbel gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Ein 57-jähriger Bad Vilbeler fuhr mit seinem Mercedes EQS in den Kreisel Frankfurter Straße / Kasseler Straße und wollte den Kreisverkehr in Richtung Heilsberg verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Radfahrer, der die Straße im Bereich eines Zebrastreifens überquerte. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.600 EUR.

Büdingen: Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Straße "Am Brandweiher" in Büches knackten Diebe das Schloss eines Containers. Die Täter ließen diverse Elektrowerkzeuge sowie Kanister mit Benzin mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf 4.500 EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag (22.11.2024), 13:00 Uhr bis Montag (25.11.2024), 06:00 Uhr.

