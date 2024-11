Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Schmuck gestohlen + Handtasche aus Golf geklaut + Diebe auf Baustelle + Auseinandersetzung bei Fastnachtsumzug - Zeugen gesucht! + Außenspiegel beschädigt +

Friedberg (ots)

Karben: Schmuck gestohlen

Einbrecher stiegen am Mittwoch (20.11.2024) in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Karben ein. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Handtasche aus Golf geklaut

Zwischen 10:45 Uhr und 13:30 Uhr schlug ein Dieb am Mittwoch (20.11.2024) in Friedberg die Seitenscheibe eines weißen VW Golfs ein. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum in der Dieselstraße. Der Unbekannte ließ eine auf dem Rücksitz liegende Handtasche, in der sich ein Portemonnaie befand, mitgehen. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Ober-Mörlen: Diebe auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Steinkopfstraße in Ober-Mörlen knackten Diebe das Schloss eines Baucontainers. Aus diesem holten die Täter einen Stromgenerator, den sie jedoch vor Ort zurückließen. Dafür nahmen die Unbekannten eine Vibrationsplatte der Marke "BOMAG" sowie einen "BOMAG"-Stampfer vom Typ BT60 mit. Die gestohlenen Geräte haben einen Wert von über 13.500 EUR. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Geräte können unter der Rufnummer 06033 70430 bei der Polizeistation Butzbach gegeben werden.

Gedern: Auseinandersetzung bei Fastnachtsumzug - Zeugen gesucht!

Beim Fastnachtsumzug in Gedern kam es am Samstagabend (16.11.2024) gegen 20:10 Uhr zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Der Vorfall ereignete sich in der Ober-Seemer Straße in Höhe der Hausnummer 18. Beteiligt waren möglicherweise auch Teilnehmer des Umzugs. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf beteiligte Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Außenspiegel beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Sonntag (17.11.2024), 12:00 Uhr bis Mittwoch (20.11.2024), 11:30 Uhr den Außenspiegel eines roten Renault Captur. Der Kombi parkte auf dem Parkplatz eines Hotels in der Steinfurther Straße. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

