Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Renault beschädigt + Durchs Fenster gestiegen + Balkontür aufgehebelt

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Renault beschädigt

In der Hermann-Ehlers-Straße zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines geparkten Renault und zerkratzten zudem eine Tür. Die Sachbeschädigung an dem schwarzen Megane Scenic geschah am Montag, 18. November, 13 Uhr bis 17.10 Uhr. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Friedberg, Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel- Gronau: Durchs Fenster gestiegen

Diebe warfen am Montag, 18. November, zwischen 18.10 Uhr und 18.50 Uhr einen Stein in eine Scheibe und stiegen über das beschädigte Fenster in das Einfamilienhaus in der Tucholskystraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete sie ohne Beute. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Balkontür aufgehebelt

Diebe kletterten am Montag, 18. November, zwischen 11 Uhr und 20.15 Uhr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rittershausstraße und hebelten die Tür zur Wohnung auf. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und nahmen Schmuck, Gold und Geld im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Die Kriminalpolizei Wetterau sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell