POL-WE: + Zwei Motorräder gestohlen + Einbrecher in Dortelweil - Zeugen gesucht! + Einbrüche in Wohngebiet + Kind von Auto erfasst - Unfallzeugen gesucht! + Arbeitsgeräte von Ladefläche gestohlen +

Niddatal: Zwei Motorräder gestohlen

Diebe stahlen in Ilbenstadt in der Zeit von Mittwoch (13.11.2024), 22:00 Uhr bis Donnerstag (14.11.2024) zwei Motorräder, die in der Friedberger Straße vor einem Wohnhaus abgestellt waren. Bei den Krafträdern handelt es sich um Maschinen der Marke Honda, Typen CRF1100D4 und CRF1100A4. Die Motorräder waren jeweils mit einer Plane abgedeckt. Der Gesamtwert der beiden gestohlenen Räder beläuft sich auf über 40.000 EUR. Die Polizei in Friedberg fragt: Wer hat den Diebstahl der Motorräder beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der Motorräder machen? Unter Tel.: 06031 6010 nimmt die Polizei Hinweise zur Tat entgegen.

Bad Vilbel: Einbrecher in Dortelweil - Zeugen gesucht!

Wohnungseinbrecher schlugen am Mittwoch (13.11.2024) in Dortelweil zu. Zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr stiegen die Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Auf Schmuck und andere Wertgegenstände hatten es die Einbrecher auch in einem Reihenhaus in der Straße "Hinter der Mauer" abgesehen. In der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:30 drangen sie dort durch die Terrassentür ein. Auch bei einem Einfamilienhaus in der Untergasse beschädigten die Täter die Terrassentür und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Die Einbrecher nahmen Schmuck und Bargeld mit. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 21:45 Uhr. Weniger Erfolg hatten die Unbekannten im Cäcilienweg. Zwar gelangten sie dort auf den Balkon im ersten Stock eines Reihenhauses, doch scheiterten sie beim Versuch ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen 07:00 Uhr und 20:45 Uhr. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die die Täter beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: Einbrüche in Wohngebiet

Im Hessenring in Karben drangen am Mittwoch Einbrecher in zwei Wohnhäuser ein. Bei einem Einfamilienhaus öffneten sie in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam die Terrassentür und ließen Schmuck mitgehen. Zwischen 14:15 Uhr und 17:40 Uhr stiegen die Täter in ein Reihenhaus ein. Ob sie hier ebenfalls Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 06031 6010 telefonisch an die Kripo in Friedberg zu wenden.

Bad Vilbel: Kind von Auto erfasst - Unfallzeugen gesucht!

Ein 7-jähriges Kind wollte am Montag (11.11.2024) gegen 13:00 Uhr vor dem Kreisel in der Homburger Straße in Bad Vilbel den Fußgängerüberweg in Richtung des Nordbahnhofs überqueren. Als das Kind bereits den Zebrastreifen betreten hatte, wurde es von einem weißen Fahrzeug, vermutlich eine Art Transporter, erfasst, das in der Homburger Straße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Das Kind stürzte dadurch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Pkw fuhr das Kind daraufhin nach Hause, nahm jedoch keinen Kontakt mit den Eltern auf. Seine Personalien sind bislang unbekannt. Er wird als schwarzhaarig, circa 180 cm groß und mit einem schwarzen kurzen Bart beschrieben. Der Mann sei komplett weiß gekleidet, die Kleidung jedoch voller Farbe gewesen. Die Polizeistation Bad Vilbel sucht Unfallzeugen und Personen, die Hinweise auf das weiße Fahrzeug und dessen Fahrer geben können. Zeugen können sich telefonisch unter 06101 54600 bei der Bad Vilbeler Polizei melden.

Rosbach: Arbeitsgeräte von Ladefläche gestohlen

Von der Ladefläche eines Nissan Navara ließen Diebe in Ober-Rosbach mehrere Arbeitsgeräte der Marke "STIHL" mitgehen. Das Fahrzeug war im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024), 18:00 Uhr bis Mittwoch (13.11.2024), 07:00 Uhr im Buchenweg in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Zeugenhinweise können unter Tel.: 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg gegeben werden.

Altenstadt: Diesel abgezapft

Diebe zapften in der Zeit zwischen Montag (11.11.2024), 17:00 Uhr und Dienstag (12.11.2024), 06:00 Uhr knapp 350 Liter Diesel-Kraftstoff aus einem Lkw ab. Das Fahrzeug parkte auf dem Schotterparkplatz an der Altenstadthalle in Altenstadt. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

