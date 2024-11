Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zigarettenautomaten gesprengt + Kopfnuss nach Fußballspiel + Opel geklaut + An Tür gehebelt

Friedberg (ots)

Butzbach: Zigarettenautomaten gesprengt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstag (9.11.) gegen 1.15 Uhr einen lauten Knall aus Kirch-Göns. In der Langgönser Straße sah er, wie eine Person sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Der Unbekannte hatten den Automaten offenbar gesprengt und flüchtete mit Bargeld und Zigaretten. Der Schaden am Automaten beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter der Telefonnummer 06033-70430 entgegen.

Niddatal: Kopfnuss nach Fußballspiel

Wie der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, kam es am Sonntag (3.11.) zu einer Körperverletzung am Rande eines Fußballspiels auf dem Sportplatz An der Lögesmühle. Ein bislang unbekannter Zuschauer verletzte durch einen Kopfstoß einen als Ordner eingesetzten 22-Jährigen. Der Ordner versuchte zuvor, einen nach dem Spiel entstandenen Streit zwischen Besuchern des Fußballspiels zu schlichten. Dabei kam es zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr zum Angriff auf den Ordner.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Angreifers machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Bad Nauheim: Opel geklaut

Einen in der Gabelsbergerstraße abgestellten Opel klaute ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag (9.11.), 14.30 Uhr und Montag, 10 Uhr. An dem grauen Astra Sports Tourer befanden sich die Kennzeichen FB-MM 8000.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Opels und der Kennzeichenschilder machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Butzbach: An Tür gehebelt

An der Eingangstür eines Einfamilienhauses hebelte ein Einbrecher im Zipfenweg. Die Tür hielt dem Versuch, der zwischen 4.11. und 9.11 stattfand, stand, der Unbekannte ließ von seinem Einbruchversuch ab und flüchtete unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter der Telefonnummer 06033-70430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell