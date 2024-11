Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Schockanruferinnen ergaunern Bargeld und Schmuck + Durch Balkontür eingedrungen + Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren + Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen + Geldbörse aus Toyota gestohlen +

Friedberg (ots)

Münzenberg: Schockanruferinnen ergaunern Bargeld und Schmuck

Schockanruferinnen gaben sich am Mittwochmittag (06.11.2024) bei einem Senior aus Münzenberg als Angehörige des Amtsgerichts Gießen aus. Sie ließen ihn glauben, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun festgenommen sei. Gegen Zahlung einer Kaution könne sie jedoch der Haft entgehen. Nachdem der Angerufene kurzzeitig mit einer weinenden Frau sprechen konnte, die vorgab seine Tochter zu sein, forderte die Anruferin eine Zahlung in Höhe von 75.000 EUR. Der Münzenberger erklärte, dass er so viel Geld nicht aufbringen könne. Als er eine konkrete Summe nannte, die er zur Verfügung hatte, fragte die Anruferin nach Schmuck. Schließlich trug sie dem Rentner auf, Geld und Schmuck zu verpacken. Eine Mitarbeiterin mache sich aus Gießen auf den Weg, um die Wertsachen zu übernehmen. Gegen 15:30 Uhr kam es im "Breiter Weg" in Gambach zur Übergabe von Bargeld und Schmuck in Höhe von etwa 12.000 EUR. Erst als der Mann kurz danach mit seiner Tochter telefonierte, flog der Betrug auf. Die Abholerin wird als circa 160 cm groß, mit dunklem Teint, schwarzen schulterlange Haaren, einer dunklen hüftlangen Jacke und dunkler Hose beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder denen eine Frau, auf die die genannte Beschreibung zutrifft, aufgefallen ist, um Kontaktaufnahme unter Tel.: 06031 6010. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht werden Sie niemals am Telefon darum bitten, Geldbeträge an einen Abholer auf offener Straße zu übergeben. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Kontaktieren Sie eigenständig die Person, die angeblich einen Unfall verursacht haben soll. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Bad Vilbel: Durch die Balkontür eingedrungen

Im Laufe des Mittwochs (06.11.2024) drangen Einbrecher in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Gronauer Weg in Bad Vilbel ein. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:50 Uhr kletterten sie auf den Balkon, beschädigten die Balkontür und gelangten so in die Wohnung. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Am Mittwoch (06.11.2024) erbeuteten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim Schmuck und Uhren. Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich die Täter durch die Terrassentür gewaltsam Zugang zur Hochparterrewohnung und durchsuchten mehrere Räume. Die Friedberger Kripo fragt daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochnachmittag auf der B45 bei Nieder-Wöllstadt. Eine 82-jährige Frau aus Friedberg war mit ihrem Daihatsu Cuore auf der Bundesstraße aus Richtung Ilbenstadt kommend in Fahrtrichtung B3 unterwegs. An der Einmündung Nieder-Wöllstadt wollte sie nach links in die Ilbenstädter Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei den auf der B45 entgegenkommenden Ford Focus eines 38-jährigen Glauburgers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Daihatsu wurde durch die Kollision gegen eine Leitplanke geschleudert. Der Ford streifte nach dem Zusammenstoß einen Audi A3 und einen Skoda Rapid, die an der Einmündung warteten und auf die Bundesstraße einbiegen wollten. Die 82-Jährige Friedbergerin und der 38-jährige Ford-Fahrer aus Glauburg erlitten leichte Verletzungen. Die 38 Jahre alte Audi-Fahrerin aus Karben blieb ebenso unverletzt wie der 70-jährige Wöllstädter am Steuer des Skodas. Der Sachschaden wird auf knapp 23.500 EUR geschätzt. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Bad Nauheim: Geldbörse aus Toyota gestohlen

Aus einem Toyota Previa, der in der Zeit von Dienstag (05.11.2024), 22:15 Uhr bis Mittwoch (06.11.2024), 08:45 Uhr in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 64 geparkt war, ließen Langfinger eine Geldbörse mitgehen. Die Geldbörse lag in der Mittelkonsole des Fahrzeuges. Hinwiese nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, beim Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände offensichtlich im Auto liegen zu lassen und sich zu versichern, dass das Fahrzeug verriegelt ist.

Bad Nauheim: Blumenkübel und Tonfigur beschädigt

Zwischen 09:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Dienstag (05.11.2024) auf einem Grundstück in der Schwalheimer Hauptstraße zwei Blumenkübel und eine Tonfigur. Der Vandale stieß die Figur und einen der Blumenkübel mehrere Treppenstufen nach unten, sodass beide Gegenstände zerbrachen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeistation in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Bad Vilbel: Dieseldiebe unterwegs

In Bad Vilbel brachen Dieseldiebe im Zeitraum zwischen Dienstag (05.11.2024), 18:30 Uhr und Mittwoch (06.11.2024) 04:30 Uhr den Tankdeckel eines Mercedes-Lkws auf und zapften über 120 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Lkw parkte im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Allee. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel telefonisch unter 06101 54600 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell