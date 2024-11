Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher erbeuten Bargeld und Uhren + Hausbewohner bemerkt Einbrecher + Einbruchsversuch über Terrassentür + Eindringlinge lassen Kabel zurück + Drei Verletzte und 30.000 EUR Schaden +

Friedberg (ots)

Niddatal: Einbrecher erneuten Bargeld und Uhren

Am Montag (04.11.2024) drangen Einbrecher im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 19:40 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Schlesienring in Assenheim ein. Die Täter stiegen über eine Terrassentür ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und zwei Smartwatches. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Echzell: Hausbewohner bemerkt Einbrecher

Gegen 18:10 Uhr hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Bingenheim am Montagabend (04.11.2024) Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Als er nachschaute, sah er zwei männliche Personen, die durch den Garten in Richtung Feld flüchteten. Zuvor war einer der beiden Männer über einen Carport und mit einer tatorteigenen Leiter zu einem Fenster geklettert, das zum Lüften offenstand. Beim Einsteigen warf der Unbekannte eine Pflanze um und machte so den Hausbewohner auf sich aufmerksam. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute. Ein Täter konnte als circa 175 cm groß, mit schlanker Statur und dunklerem Teint beschrieben werden. Er trug eine schwarze Wollmütze mit rotem Rand, eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Hose. Der Unbekannte habe mit dem im Garten wartenden Täter in einer ausländischen Sprache gesprochen. Zeugen, die die Tat beobachteten oder denen Personen aufgefallen sind, auf die die Täterbeschreibung zutrifft, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Einbruchsversuch über Terrassentür

Zwischen 17:25 Uhr und 18:40 Uhr verschafften sich am Montag (04.11.2024) Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück in der Römerstraße in Rödgen. Die Täter beschädigten die Terrassentür und versuchten so in das Einfamilienhaus einzudringen. Vermutlich gestört durch einen Bewohner, der sich im Haus aufhielt, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei fragt: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen zur genannten Zeit aufgefallen? Zeugen können sich telefonisch an die Friedberger Kripo wenden (06031 6010).

Münzenberg: Eindringlinge lassen Kabel zurück

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag (01.11.2024), 20:00 Uhr bis Montag (04.11.2024), 14:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände der Quarzwerke zwischen Gambach und Griedel. Dort hatten sie es auf Kupferkabel abgesehen und bereits zwei Kabel durchtrennt, ließen sie allerdings vor Ort zurück. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Ortenberg: Rüttelplatte gestohlen

Diebe schlugen auf einer Baustelle an der Landstraße 3190 zwischen Bleichenbach und Bergheim zu. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (31.10.2024), 17:00 Uhr und Montag (04.11.2024), 08:00 Uhr entwendeten sie eine Rüttelplatte. Die Polizeistation Büdingen bittet um Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Rosbach - A5: Drei Verletzte und 30.000 EUR Schaden

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmorgen (04.11.2024) gegen 06:45 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe Rosbach. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 20-jähriger Thüringer mit seinem VW Caddy auf dem linken Fahrstreifen auf Grund stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Eine 23-jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf konnte mit ihrem Opel Adam nicht rechtzeitig bremsen, fuhr in das Heck des VW und geriet schließlich auf den mittleren Fahrstreifen. Dort kollidierte der Opel mit einem Mazda und einem Nissan Qashqai. Die Opel-Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des VW Caddy und sein 35-jähriger Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Der Opel und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte zeitweise nur über den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen laufen. Gegen 08:30 Uhr wurde die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder freigegeben.

