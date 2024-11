Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch am Vormittag + Einbrecher kommen über Vordach + Ledersitze ausgebaut + Im unverschlossenen Auto bedient + In unbewohntes Haus eingestiegen + 70.000 EUR Schaden bei Unfall + u.v.m. +

Friedberg (ots)

Büdingen: Einbruch am Vormittag

Zwischen 09:35 Uhr und 11:00 Uhr beschädigten Einbrecher am Samstag (02.11.2024) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Ostpreußenstraße in Büdingen und stiegen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen eine bislang nicht bekannte Summe Bargeld mitgehen. Zeugen, denen am Samstagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Bad Vilbel: Einbrecher kommen über Vordach

In der Bad Vilbeler Hölderlinstraße gelangten Einbrecher am vergangenen Wochenende über das Vordach eines Wohnhauses zu einem Fenster im ersten Obergeschoss. Im Zeitraum zwischen Samstag (02.11.2024), 10:00 Uhr und Sonntag (03.11.2024), 17:30 Uhr drangen die Täter durch das Fenster gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume im Obergeschoss. Hierbei erbeuteten sie einen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Echzell: Ledersitze ausgebaut

Einen Ford Tourneo nahmen Diebe in der Zeit von Freitag (01.11.2024), 19:55 Uhr bis Samstag (02.11.2024), 08:00 Uhr in Echzell ins Visier. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Mühlbach" abgestellten Pkw ein. Nachdem sie das Fahrzeug öffnen konnten, bauten sie acht Ledersitze aus dem Fahrzeug aus und transportierten diese auf unbekannte Art vom Tatort ab. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Karben: Porsche hält stand

Unbekannte machten sich zwischen Donnerstag (31.10.2024), 18:30 Uhr und Freitag (01.11.2024), 08:45 Uhr in Okarben an einem schwarzen Porsche zu schaffen. Die Täter entfernten am in der Straße "Am Tiefen Born" abgestellten Pkw eine der hinteren Dreiecksscheiben und beschädigten das Türschloss. Das Fahrzeug konnten sie allerdings nicht öffnen, sodass sie ohne Beute blieben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

Butzbach: Im unverschlossenen Auto bedient

Aus einem vermutlich nicht verschlossenen VW Polo ließ ein Dieb im Zeitraum zwischen Donnerstag (31.10.2024), 18:00 Uhr und Freitag (01.11.2024), 07:15 Uhr in Kirch-Göns ein iPad, ein Surface und eine Bankkarte mitgehen. Der Pkw parkte in der Limesstraße. Die Gegenstände befanden sich in einer Handtasche auf dem Rücksitz. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich bei der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 melden.

Karben: Trauerkasten geklaut

Aus der Trauerhalle des Friedhofs in Petterweil entwendete ein Unbekannter am Freitag (01.11.2024) zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr einen Trauerkasten aus Holz. Die Bad Vilbeler Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Niddatal: In unbewohntes Haus eingestiegen

Ein Einbrecher beschädigte ein Fenster eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Wirtsgasse in Assenheim und stieg so in das Gebäude ein. Beute machte der Täter jedoch nicht. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag (31.10.2024), 17:00 Uhr bis Samstag (02.11.2024), 11:00 Uhr. Die Polizeistation Friedberg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Diebstahl auf Baustellengelände

In der Zeit von Samstag (02.11.2024), 15:00 Uhr bis Sonntag (03.11.2024), 09:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Baustellengelände in der Paul-Ehrlich-Straße in Bad Vilbel. Dort öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer und ließen Werkzeuge in einem Gesamtwert von 20.000 EUR mitgehen. Zeugen, die die Tat beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600) zu melden.

Karben: Golf beschädigt

Ein VW Golf fiel am vergangenen Wochenende in Rendel Vandalen zum Opfer. Zwischen Freitag (01.11.2024), 18:00 Uhr und Sonntag (03.11.2024), 10:00 Uhr besprühten Unbekannte das in der Haingasse abgestellte Fahrzeug mit roter Farbe und beschädigten drei Reifen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Karben - B3: Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Eine 56-jährige Frau aus Bad Homburg befuhr am Samstagabend mit ihrem Volvo die B3 aus Karben kommend in Fahrtrichtung Bad Vilbel. An der Kreuzung zur Frankfurter Straße musste die 56-Jährige an der roten Ampel anhalten. Ein 54-jähriger Karbener, der mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Bad Vilbel kommend in Fahrtrichtung Karben unterwegs war, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Volvo der Bad Homburgerin zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Ford-Fahrer einen Wert von 1,69 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wölfersheim: 70.000 EUR Schaden bei Unfall

Zwei Leichtverletzte und 70.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag (03.11.2024) bei Berstadt. Der 49-jährige Fahrer eines Sprinters aus Berlin befuhr die B455 aus Wölfersheim kommend und wollte nach links auf die Zufahrt zur A45 in Richtung Gießen abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den entgegenkommenden VW Tiguan einer 42-jährigen Frau aus Hungen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen davontrugen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell