Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Versuchter Einbruch in Gaststätte + Diebe auf Baustelle

Friedberg (ots)

Nieder-Wöllstadt: Versuchter Einbruch in Gaststätte

In der Straße Am Atzelberg versuchte ein Unbekannter über ein Fenster in eine Gaststätte zu kommen. Dafür beschädigte er am Freitagmorgen, 1. November, gegen 3 Uhr das Fenster und verursachte damit einen etwa 800 Euro hohen Schaden. Aus unbekannter Ursache ließ er anschließend von weiteren Handlungen ab. Womöglich hatte er eine Zeugin in der Nähe bemerkt. Die unbekannte Person flüchtete und kann wie folgt beschrieben werden: 18 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175cm groß, bekleidet mit grünem T-Shirt, hellgrauer Hose und einem Tuch oder ähnliches als Vermummung sowie eventuell mit einer Basecap. Die Friedberg Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Wölfernsheim- Wohnbach: Diebe auf Baustelle

Unbekannte brachen auf einer Baustelle im Wellerweg zwei Baucontainer auf und entwendeten diverse größere Baumaschinen und etwa 240 Liter Kraftstoff. Weitere 150 Liter entwendeten sie zudem aus einem LKW. Die Höhe des entstandenen Schadens oder des Diebesguts ist noch nicht abschließend bekannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 31. Oktober, und 6.45 Uhr am Freitag. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell