Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Weitere Raubtaten vom Wochenende

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende sowie am Montagabend kam es zu mehreren Raubtaten, bei denen Jugendliche Opfer wurden. Bei den Vorfällen, über die bereits berichtet wurde, konnten die Täter jeweils mit einer geringen Beute entkommen.

Gestern Abend und heute Vormittag gingen bei der Polizei, mutmaßlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Vorfälle, fünf weitere Anzeigen ein.

Auch in diesen Fällen waren die Opfer Jugendliche, in mehreren Fällen konnten die Täter eine geringe Beute machen. Als Tatort wurde immer der Nahbereich des Berliner Platzes genannt, die Tatzeiten beschränken sich auf den Samstag- bzw. Sonntagabend zwischen 20:00 - 22:30 Uhr.

In den angezeigten Fällen waren die Opfer Jugendliche, die sich auf dem Heimweg vom Kramermarkt befanden und hierbei den Berliner Platz passierten. Übereinstimmend wurde die durch die Opfer geschildert, dass diese durch die Tätergruppierung direkt angesprochen wurden. Diese bestand in der Regel aus zwei bis drei Personen. Unter der Androhung von Gewalt, in einigen Fällen hielt einer der Täter hierbei ein Messer in seiner Hand, wurde Bargeld herausgegeben oder die Taschen der Opfer durchsucht. In zwei bekannten Fällen konnten die Opfer flüchten und riefen um Hilfe, so dass es hier beim Versuch blieb.

Beschrieben werden die Täter als Gruppe von jungen Männer mit einem geschätzten Alter von 15 - 20 Jahren. Eine der Tatverdächtigen sei von der Statur deutlich kräftiger und habe lockige Haare, eine weitere Person einen auffälligen Seitenscheitel. Zudem sei bei den Taten eine glänzende, schwarze Weste bzw. ein heller Hoodie getragen worden.

Die Polizei untersucht derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet um Zeugenhinweise. Wer in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell