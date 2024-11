Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wichtige Zeugin nach Unfall mit Kind in Vilbel gesucht + Einbruch in Dortelweil scheitert +

Bad Vilbel: Mit Kind auf Fahrrad zusammengeprallt / Polizei sucht wichtige Zeugin -

Ein Unfall mit einem Kind beschäftigt derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Bad Vilbel. Sie suchen insbesondere eine Ersthelferin und damit wichtige Zeugin - diese wird gebeten sich bei den Ordnungshütern der Quellenstadt zu melden.

Momentan geht die Polizei davon aus, dass der 11-jährige Junge am Samstagabend (02.11.2024), gegen 17.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Niddastraße fuhr. Von einem Grundstück aus querte ein Fahrzeug den Gehweg und prallte mit dem Kind zusammen. Der Junge stürzte zu Boden und trug eine Kopfverletzung davon. Eine Frau mit braunen Haaren half dem Jungen, begleitete ihn nach Hause in die Homburger Straße und übergab ihn seiner Mutter. Noch bevor die Mutter die Personalien der Helferin notieren konnte, war diese bereits weggegangen.

Die Polizei in Bad Vilbel sucht nun nach dieser Frau und bittet sie sich zu melden.

Zudem bitten die Ermittler Zeugen, die den Zusammenstoß am Montagabend, gegen 17.15 Uhr in der Niddastraße beobachteten, sich unter Tel. (06101) 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

Bad Vilbel - Dortelweil: Einbruch scheitert -

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Straße "Hinter der Mauer" abgesehen. Die Täter kletterten auf den im ersten Obergeschoss gelegenen Balkon und hebelten an der Tür. Trotz mehrerer Versuche schafften sie es nicht gewaltsam in das Haus einzudringen. Die Einbruchschäden belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

