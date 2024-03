Polizei Köln

POL-K: 240304-3-K Autoscheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet - Festnahme

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (33) haben Polizisten am Sonntagabend (3. März) in der Kölner Innenstadt einen mutmaßlichen Autoknacker (29) nach kurzer Flucht gestellt und vorläufig festgenommen.

Der Zeuge hatte gegen 18:35 Uhr beobachtet, wie ein Verdächtiger an der Komödienstraße die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug und in den Wagen auf den Rücksitz kletterte. Mit Eintreffen eines Streifenteams öffnete der Mann eine der hinteren Fahrzeugtüren und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Polizisten holten ihn nach wenigen Metern ein und fanden in seinen Taschen unter anderem Bargeld und das Handy des Nutzers (48) des Mietwagens. Der aus Syrien stammende Festgenommene hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/al)

