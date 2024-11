Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei im Wetteraukreis übergibt Spende nach Fahrradcodierungen an Weissen Ring

Friedberg (ots)

Friedberg: Polizei im Wetteraukreis übergibt Spende nach Fahrradcodierungen an Weissen Ring

Die kostenlosen Fahrradcodieraktionen in Friedberg und Bad Nauheim, organisiert und durchgeführt von Polizeioberkommissarin (POK'in) Karina Kohnert (Polizeistation Friedberg) und dem Bad Nauheimer Schutzmann vor Ort (SvO) Polizeihauptkommissar Bernd Büthe, fanden auch im Jahr 2024 wieder großen Zuspruch in der Bevölkerung. Im Laufe des Jahres versahen die beiden Schutzleute über 270 Fahrräder mit dem bewährten und personalisierten F.E.I.N.-Code. Codierte Fahrräder können somit jederzeit zweifelsfrei dem Eigentümer zugeordnet werden. Durch die Codierung und eine entsprechende darauf hinweisende Markierung werden zudem potentielle Diebe abgeschreckt. Über eine aufgestellte Spendenbox für den Weisser Ring e.V. bedankten sich Bürgerinnen und Bürger für das Angebot. Das Geld kommt zweckgebunden bedürftigen Kriminalitätsopfern im Wetteraukreis zugute. Am Montag, 04.11.2024 überreichten POK'in Kohnert und PHK Büthe im Beisein des Wetterauer Direktionsleiters, Herrn Leitender Polizeidirektor Thorsten Fleischer, die Spende in Höhe von 223 EUR auf der Polizeistation Friedberg an den Vertreter des Weisser Ring e.V. im Wetteraukreis, Michael Pollesch.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

