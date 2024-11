POL-WE: + Polizisten mit Macheten gedroht + Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht! + Einbruch über Terrassentür + Einbrüche an Sportplätzen + Fenster hält stand + Tresor aus Bäckerei gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Reichelsheim: Polizisten mit Macheten gedroht

Gegen 22:50 Uhr erhielt die Polizeistation Friedberg am Donnerstag (07.11.2024) Mitteilung über einen Randalierer in einem Haus in der Kleiststraße in Reichelsheim. Vor Ort trafen zwei Streifen auf die Mitteilerin. Sie schilderte, dass ihr 52-jähriger Mann alkoholisiert sei und Inventar der Wohnung zerstöre. Die Beamten sprachen den Mann durch die verschlossene Wohnungstür an. Trotz Aufforderung öffnete der 52-Jährige die Tür nicht. Als die Polizisten die Wohnungstür mit dem Schlüssel der Frau aufschlossen und öffneten, stand ihnen der Mann mit zwei erhobenen Macheten gegenüber. Die Aufforderungen, die Macheten fallen zu lassen, ignorierte er. Trotz Androhung des Einsatzes des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) bewegte sich der Mann weiter auf die Beamten zu, sodass diese den Taser einsetzten und den Reichelsheimer dadurch stoppten. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Im Laufe des Freitagvormittags wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und kam ins Gewahrsam der Polizeistation Friedberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wird der 52-Jährige am Freitagnachmittag (08.11.2024) beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Bad Nauheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

In den Stunden zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr verschafften sich Einbrecher am Donnerstag (07.11.2024) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Hempler in Nieder-Mörlen. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen im gesamten Haus und erbeuteten Uhren und Schmuck. Zeugen bemerkten kurz vor 17:40 Uhr zwei männliche Personen, die vom Tatort wegliefen. Sie können als männlich, circa 185 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Außerdem führte einer der Täter eine weiße Einkaufstüte mit. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind zwei solche Männer oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, mit der Friedberger Kripo (Tel.: 06031 6010) Kontakt aufzunehmen.

Bad Vilbel: Einbruch über Terrassentür

Am Donnerstag (07.11.2024) drangen zwischen 16:10 Uhr und 19:50 Uhr Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße in Gronau ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Wohnhauses. Die Täter erbeuteten unter anderem eine Armbanduhr. Zeugen, die die Tat beobachteten oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Getränke aus Sportlerheim gestohlen

Gewaltsam drangen Unbekannte zwischen Mittwoch (06.11.2024), 12:00 Uhr und Donnerstag (07.11.2024), 07:30 Uhr in das Sportlerheim am Lindheimer Sportplatz ein. Die Diebe ließen mehrere Flaschen Schnaps, Kisten mit Getränken und Würstchen mitgehen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu wenden.

Butzbach: Wohnwagen und Gartenhütten aufgebrochen

Unbekannte schlugen in der "Alte Allee" in Fauerbach die Scheibe eines Wohnwagens ein und ließen einen Schlüssel mitgehen, mit dem sie einen angrenzenden Schuppen aufschlossen. Aus diesem Schuppen entwendeten sie ein Stromaggregat und einen Benzinkanister. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (06.11.2024), 18:00 Uhr und Donnerstag (07.11.2024), 08:00 Uhr. Im gleichen Zeitraum wurden auch zwei benachbarte Gartenhütten gewaltsam geöffnet. In einer Gartenhütte erbeuteten die Täter Werkzeug. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Butzbach: Container am Sportplatz geknackt

Am Ostheimer Sportplatz versuchten Diebe in der Zeit von Dienstag (05.11.2024), 19:45 Uhr bis Donnerstag (07.11.2024), 13:30 Uhr in das Vereinsheim einzudringen, scheiterten damit jedoch. Allerdings knackten die Täter zwei Container und ließen einen Kompressor und vier Kameras mitgehen. Die Ermittler der Butzbacher Polizei bitten Zeugen sich telefonisch unter 06033 70430 zu melden.

Bad Vilbel: Einbrecher scheitern

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr versuchten Einbrecher am Mittwoch (06.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Windecker Straße in Bad Vilbel einzusteigen. Die Täter scheiterten hierbei jedoch an der Widerstandsklasse des Fensters. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Büdingen: Fenster hält stand

Kurz nach 18:00 Uhr versuchten Einbrecher am Donnerstag (07.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Dohlberg" in Büdingen einzudringen. Sie beschädigten dabei ein Fenster, konnten dieses aber nicht öffnen. Zeugen des Vorfalls können sich an die Friedberger Kriminalpolizei wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Tresor aus Bäckerei gestohlen

In der Nacht von Donnerstag (07.11.2024), 20:30 Uhr auf Freitag (08.11.2024), 05:25 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Industriestraße in Groß-Karben. Die Täter ließen einen kleinen Tresor mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Zwei Fahrräder geklaut

Ein Anwohner der Straße "Grüner Weg" in Bad Vilbel bemerkte am Donnerstagnachmittag (07.11.2024) das Fehlen zweier Fahrräder aus seiner Garage. Ein E-Bike und ein Mountainbike hatte er in seiner Garage mittels Schlosses gesichert. Die Garage selbst war zum Zeitpunkt der Tat unverschlossen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (06.11.2024), 20:00 Uhr und Donnerstag (07.11.2024), 15:00 Uhr. Hinweisgeber können sich bei der Bad Vilbeler Polizeistation telefonisch unter 06101 54600 melden.

Nidda: Werkzeuge aus Auto gestohlen

Diebe öffneten in der Zeit von Mittwoch (06.11.2024), 19:15 Uhr und Donnerstag (07.11.2024), 06:45 Uhr einen weißen Fiat Doblo und stahlen mehrere Elektrowerkzeuge. Der Fiat parkte in der Wingertstraße in Geiß-Nidda. Personen, die Hinweise zur Tat oder den gestohlenen Werkzeugen geben können, können sich an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) wenden.

Butzbach: Daimler zerkratzt

Einen grauen Daimler C180 zerkratzte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Pohlgönser Straße in Höhe der Hausnummer 5 in Butzbach. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (06.11.2024), 16:00 Uhr bis Donnerstag (07.11.2024), 10:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Butzbacher Polizeistation nimmt Hinweise unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

